معزته نزلت زرعتهم.. السجن 10 سنوات لـ فلاح تعدى على جاره بأسيوط 

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، فلاحا، بالسجن 10 سنوات لقيامه وآخرين هاربين بالتعدي على 4 أشخاص من عائلة واحدة بالضرب بالعصى والشوم وإحداث عاهة مستدامة لأحدهم بسبب نزول " معزة " خاصة بالمجني عليهم زراعات المتهمين بقرية الشنابلة بمركز أبنوب .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 7391 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من أهالي قرية الشنابلة بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين .

انتقل الى موقع الحادث الملازم أول بيرم عبد الباسط محمد معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب وقوة من أفراد الشرطة وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين عائلتين وإصابة كلا من " عيد . م . ع " و شقيقه " وائل . م . ع " ونجلي شقيقيهما " حسن . م . ع " و " محمد . أ . م . ع " بإصابات اثر تعدي بالعصي والشوم عليهم ونتج عنها عاهة مستديمة للمجني عليه الأول .

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " خيري . س . ع " 59 عاما ، فلاح ، ونجليه هاربين وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب نزول " معزة " خاصة بالمجني عليه الأول زراعات المتهمين وعلى إثرها قام المتهم الأول بتحريض نجليه المتهمان الهاربان وحملوا الأسلحة البيضاء " العصي والشوم " وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم بمنزلهم وقاموا بالتعدي على المجني عليهم بالضرب ما أسفر عن إصابتهم واحدث شلل نصفي للمجني عليه الأول .