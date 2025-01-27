الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام الجونة.. والسعيد يعود لقيادة التشكيل المتوقع

يسعى الفريق الأول بنادى الزمالك، للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد هزيمة مخيبة لآمال محبيه في الجولة الماضية أمام مودرن سبورت، في المباراة التي اقيمت على ملعب "ستاد القاهرة الدولي" ضمن منافسات الأسبوع الـ9 من عمر منافسة الدوري المصري "نايل".

يواجه الزمالك اليوم نظيره الجونة في الأسبوع العاشر من منافسات الدوري المصري الممتاز "نايل" على ملعب "ستاد القاهرة" في تمام الرابعة من مساء اليوم.

يبحث الفارس الأبيض عن حصد الثلاث نقاط ليقترب من الصدارة، إذا حقق الزمالك الفوز اليوم سيقفز به إلى المركز الثاني رفقة غريمه النادي الأهلى وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر.

ويستعيد الفارس الأبيض نجم الفريق عبد الله السعيد والذي عانى الزمالك بعدم وجوده وخاصة في صناعة اللعب والفرص التهديفية.

وأستعاد الزمالك أيضًا مدافعه محمود حمدي الونش بعد تعافيه من الاصابة.

كما يفتقد الزمالك حمزة المثلوثي الدولي التونسي، بسبب تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي في المباراة الماضية.

تشكيل الزمالك ضد الجونة "المتوقع":

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد زيزو.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يقع الجونة فى قاع ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط.