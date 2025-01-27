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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أشمون يشهد افتتاح مبنى الشهر العقاري الجديد بالمدينة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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شهد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، افتتاح مبني الشهر العقاري الجديد والمقام بشارع الروضة بجوار موقف مصر القديم بمدينة أشمون بعد أن تم الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته علي أعلي مستوي، بحضور سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، وطارق فهيم مدير مكتب الشهر العقاري، وأحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات .

وأشار النمر، إلي أنه تم الإستفادة من هذا الموقع ليسع ويستقبل أكبر عدد ممكن من المواطنين المترددين عليه لإنهاء كافة المطالب الخاصة بهم من خلال خدمة الشباك الواحد  .

وأوضح النمر، أن مشروع نقل مبنى الشهر العقاري من شارع خالد بن الوليد إلي شارع الروضة بأشمون جاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وتذليل كافة العقبات أمامهم لسهولة الحصول على الخدمة من أقرب مكان لهم بوسط المدينة والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن ودون أي معوقات، مؤكداً اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم كافة القطاعات التي تهم حياة المواطن وتذليل كافة العقبات لتحسين مستوي الخدمات ‏المقدمة لهم.

المنوفية قسم الاشغالات محافظة المنوفية مدينة أشمون مكتب الشهر العقاري