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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة الدقهلية": الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بالمستشفيات

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديدة  بالمستشفيات التابعة  لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار دعم وزارة استمرارًا لجهود وزارة الصحة فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وأشاد " مدكور " بالمجهود المبذول من قبل إدارة الأشعة والمستشفيات موجهاً بسرعة الانتهاء من تجهيز الأماكن بباقى المستشفيات وفقاً للمواعيد المحددة.

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضى عن استقبال 23 جهاز أشعة جديد من وزارة الصحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

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