تجديد حبس 3 عاطلين سرقوا تروسيكل من سوبر ماركت في التبين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 3 عاطلين، بتهمة سرقة تروسيكل من سوبر ماركت بمنطقة التبين.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي تشكيل عصابي، ضم 3 عاطلين، وراء سرقة تروسيكل من سوبر ماركت بمنطقة التبين.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من مواطن يدعي علاء، صاحب سوبر ماركت بدائرة القسم، مفاده اكتشاف سرقة تروسيكل من أمام محل عمله.

وبالانتقال والفحص وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص وأمكن تحديد هويتهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، كما اعترفوا بسرقة دراجة نارية أخري، وارشدوا عن مكان المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.