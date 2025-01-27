طلاب جامعة بنها يحتفلون بعيد الشرطة مع قوات الأمن

شارك طلاب جامعة بنها، اليوم الاثنين، في الاحتفال بعيد الشرطة والموافق 25 يناير من كل عام.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وذلك من خلال مبادرة لتوزيع باقات من الورود على الضباط وأمناء الشرطة، تعبيرا عن التقدير والاحترام للدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن.

من جانبه أكد “الجيزاوي”، أن الجامعة حريصة على حث طلابها للمشاركة في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل لتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

ولفت رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعة تقدر وتثمن التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة ودورهم فى تحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن ودعم مسيرة البناء والتنمية.

طلاب جامعة بنها

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