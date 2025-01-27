دمياط التجارية تعلن تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال

عقد محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط اجتماع هاما مع عدد من رؤساء الغرف التجارية في المحافظات المصرية بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

جاء هذا اللقاء بالتزامن مع الإعلان عن تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بدمياط والذي سيتم إطلاقه رسميًا خلال فعالية تقام اليوم الاثنين بمقر الغرفة بمحافظة دمياط.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن تشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يعكس اهتمام الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وأشار إلى أهمية المجلس في تعزيز ريادة الأعمال بين السيدات وتطوير مهاراتهن وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.

كما أكد محافظ دمياط على ما تتمتع به المحافظة من مقومات استثمارية متميزة في مجالات متعددة أبرزها صناعة الأثاث والحلويات والأجبان وتعبئة وتغليف الأسماك إلى جانب كونها مركزًا رئيسيًا لصناعة الصيد.

وشدد حمد عبد اللطيف فايد على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يمثل خطوة محورية نحو دعم المرأة وتمكينها للمساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع فايد، أن هذا اللقاء بهدف تعزيز التعاون المشترك وبحث سبل التعاون بين الغرف التجارية المختلفة ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم التكامل الاقتصادي العمل على تحقيق التكامل بين المحافظات لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الوطنية.

وأكد أن تمكين المرأة اقتصاديًا إنشاء منصة داعمة للسيدات من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير فرص تدريبية متخصصة، وتطوير ريادة الأعمال إنشاء حاضنات للمشروعات الابتكارية ودعم السيدات في تسويق منتجاتهن محليًا ودوليًا

ويأتي هذا الحدث ضمن رؤية الغرفة التجارية بدمياط لتعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم الجهود الرامية لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.