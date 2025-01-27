"أزيائنا تراثنا".. جامعة بنها تطلق أول براند طلابي يعكس الهوية المصرية والعربية

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، عرض الأزياء الأول لبراند "أزيائنا تراثنا" الذي أطلقه طلاب قسم تكنولوجيا الملابس والموضة بكلية الفنون التطبيقية، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة.

جاء العرض ليعكس الهوية المصرية والعربية، بحضور الدكتورة منى نصر، رئيس القسم والمشرفة على مقرر تصميم المناسبات للفرقة الرابعة، بالإضافة إلى عدد من أساتذة وطلاب الكلية.

وأثنت الدكتورة جيهان عبد الهادي على مشاريع الطلاب التي جمعت بين التراث المصري القديم والحديث في تصميم الملابس، مؤكدةً أنها تتميز بالدقة والمهارة، ويمكن أن تنافس العلامات التجارية المحلية والعربية.

وتضمن العرض مجموعة مميزة من العبايات وفساتين المناسبات التي تلائم الفتاة والسيدة المصرية والعربية، وتناسب العديد من المناسبات المختلفة.