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الإثنين 27 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إرسال 90 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة اليوم عبر كرم أبو سالم

معبر رفح البري
معبر رفح البري
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قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء أن الاهلال الاحمر أرسل اليوم 90 شاحنة مساعدات أنسانية الي قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم من بينها شاحنات وقود وقد أستئنف عمل معبر رفح البري اليوم لأستقبال مزيد من الشاحنات الخاصةى بقافلة تحيا مصر والتي تبلغ 305 شاحنة مساعدات مصرية لغزة تحمل 4200 طن مساعدات غذائية وطبية فضلا عن 11 سيارة أسعاف معونة ضمن قافلة تحيا مصر والمترقب وصولها لمعبر رفح البري اليوم .

تزامن مع أدخال المساعدات الانسانية فرحة أهالي قطاع غزة بالعودة اليوم الي ديارهم في شمال قطاع غزة عبر محور نتساريم وقد سجلت المشاهد اليوم عودة أكثر من مليون نازح فلسطيني الي منازلهم في مدينة غزة شمال القطاع صباح اليوم الاثنين .

المساعدات الإنسانية الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء فرع الهلال الأحمر المصري شمال سيناء