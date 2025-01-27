تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث تم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1230 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 597 شاحنة و 68 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 633 شاحنة و 22 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي امل ، HEILAN BROTHER و Alcudia Express بينما تغادر السفينة FUTURE ID علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند كما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس و دليلة ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية وغادرت السفينتين امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 2300 طن بضائع و 320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2200 راكب بموانيها.

