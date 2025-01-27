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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث  تم تداول 43000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1230 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 597 شاحنة و 68 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 633 شاحنة و 22 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي  امل ، HEILAN BROTHER  و Alcudia Express  بينما تغادر السفينة FUTURE ID  علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند كما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس و دليلة  ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية  وغادرت السفينتين  امل  و Alcudia Express ، كما  تم تداول 2300 طن بضائع و 320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2200 راكب بموانيها.
 

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