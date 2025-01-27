الزمالك يستعد لمواجهة الجونة بالدوري.. والإصابات صداع في رأس جروس

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعداداته لمواجهة فريق الجونة، والتى من المقرر أن تقام فى تمام الرابعة من مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، صفحة مباراة مودرن سبورت، والتي جمعت الفريقين، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تلقى خلالها الفارس الأبيض الهزيمة بهدف دون رد.

ويحتل الفريق الأول للزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 17 نقطة، حصدها من 9 جولات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين، وهُزم في مثلهما، وهز شباك خصومه بـ17 هدفًا، واهتزت شباكه بـ9 أهداف.

فيما يقع فريق الجونة فى قاع ترتيب جدول المسابقة، بعد 9 جولات خاضها، حقق خلالها فوزا وحيدا، بينما تعادل في 3 مباريات، وهُزم في خمسة، وهز شباك خصومه بهدفين فقط، واهتزت شباكه بـ7 أهداف.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى تلك المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة فى الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

وحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات الأخيرة، وذلك تجنبًا للإجهاد بعد المباراة التي جمعت الفريق بمودرن سبورت.

جاءت هذه الخطوة تحت إشراف مدرب الأحمال شيخ بوزيان، بهدف الحفاظ على لياقة اللاعبين وتحضيرهم بشكل جيد للمباريات المقبلة.

وفي نفس السياق، خصص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس فقرة فنية ضمن التدريبات، حيث تم التركيز على بعض الجوانب الخططية التي سيتم تطبيقها في المباريات المقبلة، وتم تنفيذ هذه الجوانب خلال تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب، مما أتاح للاعبين فهم التكتيك المطلوب بشكل عملي.

وأكد جروس ضرورة تنفيذ اللاعبين لبعض التعليمات الفنية المحددة في المران الأخير، مشددًا على أهمية التركيز في التفاصيل الصغيرة لتحقيق الأداء الأمثل في المباريات المقبلة.

الإصابات تضرب القوام الأساسى للفارس الأبيض.. و«المثلوثى» يسافر لإجراء عملية الرباط الصليبى

وعلى الجانب الآخر، ضربت لعنة الرباط الصليبي، صفوف الزمالك، للمرة الرابعة، خلال موسمين، بعد إعلان إصابة الدولي التونسي حمزة المثلوثي، أمس الأول الجمعة.

وأصيب «المثلوثي» بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مشاركته مع الزمالك أمام مودرن سبورت، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الركبة خارج مصر، وذلك وفقًا لطلب مجلس إدارة الزمالك، بتوفير جميع احتياجات اللاعب وتجهيز الإجراءات الخاصة بسفره في أسرع وقت.

ويعتبر «المثلوثي»، رابع لاعب في صفوف الزمالك، يتعرض لقطع في الرباط الصليبي، بعد محمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالشافي وأحمد حمدي، على مدار الموسمين الماضيين.