تعرف على حكام لقاء مباراة المصري وإنبي اليوم في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام اليوم الثاني من منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي بنظيره فريق إنبي في تمام الساعة السابعة مساء على استاد السويس الجديد.

حكام مباراة المصري وإنبي

ويدير لقاء المصري وإنبي: مصطفى الشهدي (ساحة) ’ محمد مجدي سليمان وعماد العقاد (مساعدين) ’ عاطف حسين (رابع) ’ وائل فرحان ومحمد عبد الحافظ (تقنية الفيديو).

كانت مباريات الجولة العاشرة قد انطلقت أمس (الأحد) بأربع مواجهات ’ فوز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي (1 – 0) بتوقيع الوافد الجديد شكري نجيب (ق 30) ’ فيما تعادل طلائع الجيش مع فاركو (0 – 0) وكلتا المواجهتين أقيمتا في الساعة الرابعة.

أما في الساعة السبعة فقد تفوق سيراميكا كليوباترا خارج أرضه على غزل المحلة (1 – 0) بتوقيع الجنوب أفريقي فاخري لاكاي (ق 86) ’ وفي قمة مباريات هذه الجولة تعادل الأهلي مع بيراميدز (2 -–2) ’ تقدم "السماوي" بثنائية رامي ربيعة (عكسي) ومصطفي فتحي من علامة الجزاء في الدقيقتين 18 و51 وأدرك "المارد الأحمر التعادل عبر رامي ربيعة والسلوفيني نيج جراديسار في الدقيقتين 52 و54 وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء للأهلي في الوقت بدل الضائع.