ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 34434 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم بعدد من محافظات مصر.

وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (34434) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(772) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) دراجة نارية مخالفة.

(21066) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

(1222) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(9) مخالفات شروط التراخيص. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة الأمن حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإجراءات القانونية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الحملات المرورية المخالفات المرورية