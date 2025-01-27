بالسلام الجمهوري والدبكة السيناوية.. "ثقافة العريش" تحتفل بعيد الشرطة

شهد قصر ثقافة العريش ، حفلا فنيا، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة المصرية ، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

الحفل افتتح بالسلام الجمهورى، وعروض فنية متنوعة وباقة من اجمل الفقرات منها ، الدبكة السيناوية، اوبريت مصر، بشرة خير، البالية، شخبط شخبيط، بص على الحلاوة، صب القهوة، وفقرة مسرحية استعراضية قصيرة بعنوان الخير والشر، قدمها فريق المواهب بقيادة كابتن مدحت نجيب مسئول قسم المواهب بالفرع ، تلى ذلك عرض مسرحى بعنوان " البنت لسه صغيرة " تدور احداثها حول ظاهرة زواج بعض الاناث فى مرحله الطفوله بسبب الفقر والجهل فى القرى والنجوع والمجتمع البدوى، للمخرج الموهوب محمد عزت.

الحفل تم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى وحضوره وسط جمهور كبير من اهالى وقيادات ومشايخ شمال سيناء ، تم ضمن الفعاليات الفنية المكثفة التى تقدمها هيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات احتفاء بعيد الشرطة المصرية.