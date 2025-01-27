تعميم خطة للتعامل مع الأمراض المعدية بمدارس شمال سيناء

أكد فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع ومدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء في زيارته صباح اليوم لحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء استمرار خطة وزارة الصحة للتعامل مع الأمراض المعدية في الفصل بالمدارس وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الصحة مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وتكليفات الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مدير إدارة الطب الوقائى بشمال سيناء.

وأشار عثمان إلى موافقة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على خطة التثقيف والاعلام الصحي لنصف العام الدراسي على مستوى المحافظة

وأكد عثمان ان التعليم الصحي يشهد طفره كبيره بالمجتمع السيناوي في إطار مبادرة بداية لتعزيز راس المال البشري بسيناء وان فريق التثقيف والإعلام يقوم بعمل ندوات صحية لاطفالنا وشبابنا في أندية الشباب والرياضة والبرنامج الصيفي للاوقاف بالمساجد وكذلك قصور الثقافة

بالإضافة إلى التربية والتعليم اثناء فتره الدراسة واشاد بحسن الاستقبال والضيافة من الأستاذة حمزة أثناء لقاء اليوم متمنيااا فصل دراسي خالي من الأمراض.

وقال كريم عماد مثقف إدارة التثقيف ان هناك بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم لاقامة مجموعة من البرامج التوعوي للحد من انتشار الأمراض المعدية وكيفية تجنبها واوضحت شيماء عبد الحليم مثقفه الإدارة أن الندوات تشمل جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وبالتعاون والتنسيق مع إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم.