بعد إيقاف مستحقاتهم.. المصري يبحث استعادة انتصاراته أمام إنبي

يلتقي فريق المصري البورسعيدي، بنظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري المصري الممتاز.

موعد ومكان مباراة المصري وإنبي

وسيجتمع الفريقين لخوض المباراة على ستاد السويس الجديد، في تمام الساعة السابعة مساء.

ويبحث المصري عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.



وكان قد قرر مجلس النادي المصري البورسعيدي، إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وخصم ٢٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بالفريق، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها النادي المصري من نظيره بتروجت الخميس الماضي ، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وكان فريق بتروجيت فاز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ،على ملعب استاد السويس الجديد.