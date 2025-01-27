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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعيين القس عمانوئيل المُحرقي مديرًا لمكتب البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرار بابوي رقم ١ لسنة ٢٠٢٥م ، بتعيين  الراهب القس عمانوئيل المُحرقي مديرًا لمكتب قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني ،  بأن يُعمل بهذا القرار من الأول من شهر فبراير ٢٠٢٥م.
وفي نفس السياق قدم  البابا تواضروس الثاني  الشكر والامتنان إلى الأب الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، والذي شغل نفس هذه المسئولية بكل أمانة وإخلاص على مدى خمس سنوات، وأراد برغبته الكاملة أن يرجع إلى ديره متمنيًا لقدسه دوام النجاح والتوفيق. 
 

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