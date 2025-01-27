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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

احتفالا بعيد الشرطة الـ73.. انطلاق معرض التكنولوجيا الأمنية بوزارة الداخلية

معرض التكنولوجيا
معرض التكنولوجيا الأمنية بوزارة الداخلية
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احتفالا بعيد الشرطة الـ73.. انطلق قبل قليل معرض التكنولوجيا الأمنية بوزارة الداخلية؛ ورصدت عدسة "البوابة نيوز" اصطفاف مركبات وقوات الشرطة معرض عيد الشرطة 2025. 

ويشارك في أجنحة المعرض قطاع الخدمات الطبية وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية وقطاع أمن القاهرة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع المشروعات والتنمية، بالإضافة الى منظومة أمان.

يشهد حفل الافتتاح عروضا متنوعة، لفريق موسيقات كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس.

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