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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التمريض

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التمريض.

وضمت اللجنة كل من الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتورة ثريا رمضان بجامعة عين شمس ، والدكتورة أمل محمد بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

إجراء المقابلات الدكتور جمال السعيد بجامعة عين شمس بجامعة القاهرة