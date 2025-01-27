نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

ألقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، كلمة نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وجاء نص الكلمة كالأتي:

"السيدات والسادة نواب المجلس الموقر

تعيش الأمة الإسلامية مناسبة دينية عظيمة.. ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.. إحدى المعجزات التى أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أُسرى به ليلًا من المسجد الحرام فى مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم عُرج به إلى السماوات العلا، فى رحلة كانت تأكيدًا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنحة ربانية للتخفيف عنه بعد عام الحزن وما لاقاه من أذى، وهى ليلة فرض الله فيها الصلاة على المسلمين، لتكون صلة بين العبد وربه، وأساسًا لدين الإسلام".

وتابع: "في هذه الذكرى العطرة، نستحضر معاني الإيمان والتقوى، ونعمل على ترسيخ قيم الطاعة والصلاة فى حياتنا اليومية، ونتأمل فى قدرة الله وعظمته".

وأكمل: "وإنى إذ أتقدم إليكم وشعب مصر العظيم بخالص التهاني بهذه المناسبة، أدعو المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بالاستقرار والرخاء فى عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

واختتم: "وفقنا الله وإياكم جميعاً إلى حسن طاعته وعبادته، وتقبل منا صالح الأعمال".