مدير الهجرة الأمريكية: البقاء في أراضينا بصورة غير قانونية أمر غير مسموح

أكد مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، توم هومان اليوم /الاثنين / أن البقاء في الأراضي الأمريكية بصورة غير قانونية هو أمر غير مسموح به.

وقال هومان في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية -"ليس مسموحًا لك أن تقوم بخرق قوانين هذا البلد، وعليك أن تتذكر أنه في كل مرة تدخل فيها بشكل غير قانوني، فأنت تنتهك قوانين البلاد"، مشيرا إلى أن هذا الفعل يعتبر جريمة تستوجب العواقب القانونية.

ودعا هومان المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني والذين لم يحصلوا على أمر من قاضٍ فيدرالي على مغادرة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الذين تسللوا إلى البلاد بصفة غير قانونية يجب أن يتخذوا القرار الصحيح ويغادروا قبل مواجهة المشاكل القانونية.