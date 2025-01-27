مباريات الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

يلتقي اليوم الاثنين ، قطبا الكرة المصرية في مباريات مختلفة ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

موعد ومكان مباراة الأهلي وزد



حيث يلتقي اليوم على ملعب التجمع الخامس لنادي زد ، كلا من فريق الكرة النسائية للنادي الاهلي ونادي زد في تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا.

ارقام الاهلي وزد

يحتل فريق الأهلي للكرة النسائية، المركز الثاني في الترتيب برصيد 36 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة فاز في 12 مباراة منها وخسر في لقاء وحيد، وقد سددت لاعباته 65 هدف.

في المقابل يحتل فريق زد للكرة النسائية، المركز الخامس في ترتيب الدوري النسائي، برصيد 28 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ13 مباراة، فاز في 9 مباريات منها وخسر في 3 مواجهات وتعادل في لقاء، وقد سدد لاعباته 49 هدف في شباك منافسيه.

موعد ومكان الزمالك والبنك الأهلي

ويلتقي فريق الزمالك بنظيره فريق البنك الاهلي في تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا، على ملاعب الناشئين بالزمالك.

ارقام الزمالك والبنك الاهلي

يحتل نادي الزمالك للمباراة، المركز الخامس بمجموع 30 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة فاز في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسددت لاعباته 50 هدفا، فيما تلقت شباكه 12 هدفا .

ويدخل البنك الأهلي للسيدات المباراة محتلا للمركز السادس بمجموع 28 نقطة، جمعها من خلال 12 مباراة خاضها، فاز في 9 مباريات منها وخسر في مواجهتين، وسدد لاعباته 48 هدفا في شباك منافسيه فيما تلقت شباكه 8 أهداف.



