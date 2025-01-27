الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف العقوبات عن سوريا

توقّعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن تتفق دول التكتل، اليوم الاثنين، على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وقالت كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة»، مضيفةً: «نتوقّع قراراً اليوم بغية إعداد خريطة طريق لتخفيف العقوبات».

ويسعى الاتحاد لأوروبي إلى المساعدة في إعمار سوريا التي عانت من حرب استمرّت نحو 13 سنة، وإقامة علاقات مع القيادة الجديدة التي طالبت مراراً برفع العقوبات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا. وأضاف: «سنتّخذ اليوم قراراً بشأن تعليق بعض العقوبات المفروضة على مجال الطاقة والنقل والمؤسسات المالية».

وأشار إلى أنه ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان «انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين».

وفُرضت العقوبات التي تطول قطاعات كاملة في الاقتصاد السوري على حكومة بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.

وأعرب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفّظات إزاء رفع العقوبات، مطالبةً بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.