المشدد 10 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور وفيديوهات في العياط

قضت محكمة جنوب الجيزة بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم "إ أ"، لإدانته بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإجبارها على دفع مبالغ مالية في منطقة العياط.

تفاصيل الواقعة



كشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "ر ب"، من خلال تسجيل ونقل صور ومقاطع مرئية لها باستخدام هاتف محمول، دون موافقتها، كما قام بإنشاء حساب على تطبيق "واتساب" لإرسال رسائل تهديدية مرفقة بالصور والفيديوهات، مطالبًا المجني عليها بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر المواد المسجلة.

أقوال المجني عليها



أفادت المجني عليها أثناء التحقيقات بأنها تلقت رسائل على تطبيق "واتساب" من المتهم، تحتوي على صورها ومقاطع خادشة للحياء، مرفقة بعبارات تهديدية تطالبها بدفع المال وأوضحت أن هذه التهديدات سببت لها أضرارًا نفسية وأدبية كبيرة، ودفعها ذلك لتقديم بلاغ ضد المتهم.

تقرير الفحص الفني



أكد تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن المتهم أرسل رسائل تهديد عبر حساب المحادثات الخاص بالمجني عليها، حيث أظهر الفحص استخدام المتهم لشريحته الهاتفية وحسابه الشخصي في تنفيذ الجريمة، كما أشار إلى استغلاله أجهزة الاتصال بشكل غير مشروع لإزعاج الضحية وابتزازها.