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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يشهد افتتاح معرض "Arab Health Expo" بالإمارات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، افتتاح معرض الصحة العربي Arab Health Expo بدعوة من عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، وبحضور منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة بقطر، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة البحرين.

كما قام الدكتور خالد عبدالغفار، بجولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة، وبعض أجنحة العارضين المصريين ومن ضمنهم جناح شركة «أكديما». كما شهد عرضًا لسيارة mini cath lab، والتي تعد أحدث التقنيات في الكشف المبكر عن الأمراض القلبية، وتشمل تركيب الدعامات القلبية، في الحال، حيث أشاد بجهود العارضين في تعزيز تكنولوجيا الإبتكار، والتحول الرقمي في المجال الصحي.

ويذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي Arab Health Expo، في نسخته الـ50 يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025، تحت شعار «حيث يلتقي عالم الرعاية الصحية تحت سقف واحد».

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اجنحة المعرض Expo الأمراض القلبية الدكتور خال الدكتور خالد عبدالغفار الصحة العامة