الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الزيارة الأولى لأسر الطلبة الجدد.. صور

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، أسر الطلبة الجدد المنضمين حديثًا لصفوف القوات المسلحة من الدفعة (121) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية فى أول زيارة لأبنائهم خلال فترة الإعداد العسكرى.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة رحب خلالها بأُسر الطلبة المستجدين، ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى ما توفره الأكاديمية من كافة الإمكانيات

التى تُسهم فى سرعة انخراط الطلبة بالحياة العسكرية، كما أعرب لهم عن تقديره واعتزازه بتربيتهم السليمة لأبنائهم وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.

ووسط شعور ينتابه الفخر والاعتزاز بلقاء أبنائهم أشادت أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبناءهم عليها، معربين عن سعادتهم واعتزازهم بتواجد ذويهم فى هذا الصرح العظيم ليكونوا خير امتداد لمسيرة عطاء رجال القوات المسلحة فى الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدراته جيلًا بعد جيل.