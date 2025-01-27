"تضامن دمياط" يشارك في حملة تحقق قبل أن تصدق

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي للهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "دور المجتمع في محاربة الشائعات والتصدي لها" بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بدمياط بقاعة مديرية التضامن الاجتماعي في إطار الحملة الإعلامية "اتحقق ...قبل ماتصدق" للتوعية بمخاطر الشائعات والتصدي لها برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وقد أكد السيد عكاشه مدير مجمع إعلام دمياط أن27 يناير من كل عام هو احتفالًا بيوم البيئة الوطني؛ حيث أشاد بجهود الدولة التنموية الغير مسبوقة التي تحمي البيئة وتحافظ عليها من خلال رؤية الدولة واستراتيجياتها 2030.

كما أكد أن البيئة الأصيلة الصالحة هى التى تقاوم الشائعات وتتصدى لها لأنها تتسم بالوعي الاجتماعي والتواصل الفعال ونشر المعلومات من مصادرها الرسمية، ويتحمل كل فرد فيها مسؤليته في حماية مجتمعه واستقراره.

وأكد جمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط أن المجتمع المدني له دور كبير فىي مواجهة الشائعات وتعزيز الوعى من خلال نشر الحقائق ومواجهة الأخبار الكاذبة سواء من خلال التواصل المباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة والانتماء من أجل المشاركة الفعالة في بناء الوطن وتنميته في كل المجالات.

ونظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "الشائعات وآليات مواجهتها " بقاعة مجمع الإعلام بالتعاون مع جامعة دمياط والهلال الأحمر المصرى بدمياط في إطار الحملة الإعلامية "أتحقق ...قبل ماتصدق "للتوعية بمخاطر الشائعات والتصدي لها برعاية د.ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات.

حيث أكد السيد عكاشه مدير مجمع إعلام دمياط أننا نواجه حرباً ممنهجه لإختطاف الوعي الوطني واستبداله بوعى مزيف مبني على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف جميع نواحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فمسؤوليتنا هى الحفاظ على وطننا ووعينا من تلك الحرب الشرسة التى يشعلها من ترسبت الكراهية والحقد فى قلوبهم لهذا الوطن وأبناءه المخلصين.

كما أوضح الدكتور محمد سعد الدين الشربيني أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة دمياط أن للإعلام دور كبير في تعزيز الوعي الوطني تجاه حروب الجيل الرابع التى تعتمد على نشر الشائعات والأكاذيب و تستهدف آمن الوطن واستقراره