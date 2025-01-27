أكبر قافلة مساعدات من «بيت الزكاة والصدقات» تصل شمال سيناء في طريقها إلى معبر رفح البري

أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وصول القافلة العاشرة للحملة الدولية «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، إلى محافظة شمال سيناء، تمهيدًا لوصولها إلى معبر رفح البري لدخولها قطاع غزة، وذلك بمشاركة أكثر من 85 دولة حول العالم.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 27 من يناير 2025، أن القافلة العاشرة التي يرسلها البيت إلى إخواننا في غزة، هي الأكبر والأكثر تلبية لاحتياجات أشقائنا في غزة، منذ إطلاق فضيلة الإمام الأكبر لحملة «أغيثوا غزة» انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة، ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» إلي أن القافلة تضم 305 شاحنات عملاقة محملة بأكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، التي تشمل: الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف؛ بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمعلبات، والمياه المعدنية، والعصائر؛ فضلًا عن الملابس والبطاطين والسجاد والأغطية، وعدد من المساعدات الإغاثية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين الذين تأثروا بشدة بالعدوان الصهيوني الأخير.

كانت القافلة العاشرة قد انطلقت مساء أمس الأحد، من منطقة الأسمرات، وشهد إطلاقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر ، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.