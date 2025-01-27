"الغندور" يدير لقاء الزمالك والجونة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام اليوم الثاني من منافسات الجولة العاشرة الذي يشهد 3 مباريات تنطلق أولها في تمام الرابعة بين الزمالك وضيفه الجونة على ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي).

حكام مباراة الزمالك والجونة

يُدير هذا اللقاء الدولي أحمد الغندور ومعه شريف عبد الله ومحمد عاطف الزناري (مساعدين) ’ السيد منير (حكماً رابعاً) ’ محمد نهاد وأحمد ناجي (تقنية الفيديو).

يدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 17 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب ويبحث عن تجاوز خسارته غير المتوقعة أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة من أجل التقدم للمركز الثاني مستغلاً تعادل الأهلي مع بيراميدز في اليوم الأول.

أما الجونة الذي تكبد 4 خسائر متتالية كان أخرها على أرضه أمام البنك الأهلي (1 – 2) في الجولة التاسعة وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، فيطمح في وقف نزيف النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن قاع الترتيب.