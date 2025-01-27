مسيرات حاشدة في بروكسل للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

تظاهر ما يقرب من 7 الاف شخص في مسيرات حاشدة، بشوارع العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحث الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت شبكة /يورونيوز/الإخبارية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن المتظاهرين طالبوا بحماية الشعب الفلسطيني وتحرير المعتقلين والسماح بدخول المساعدات الدولية لسكان غزة، الذين يواجهون وضعا إنسانيا طارئا في الوقت الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن منظمي المسيرات حثوا الحكومة البلجيكية على فرض حظر عسكري دولي كامل على إسرائيل ومساندة القضية المرفوعة حاليا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل؛ بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.

