محكمة النقض ترفض طعن المتهمين في قضية مقتل "الدوكش" وتؤيد حكم الإعدام

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين "أنس ش إ"، "الحسيني ش إ"، "مسعود أ م"، على حكم إعدامهم، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في اتهامهم بقتل "محمد رمضان"، المعروف بـ"الدوكش"، بمنطقة حدائق المعادي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهمين شنقًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل الواقعة



تعود أحداث القضية إلى يوم 20 يناير 2021، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة في شارع إبراهيم عواد بمنطقة حدائق المعادي، أسفرت عن مقتل الشاب "محمد رمضان"، البالغ من العمر 31 عامًا، والمعروف بحسن سيرته وسلوكه بين سكان المنطقة.

بالانتقال والفحص، عثر رجال المباحث على جثة المجني عليه ملقاة في بركة من الدماء، أكدت تحريات المباحث أن المتهمين الثلاثة عقدوا النية على قتل المجني عليه إثر خلافات بينهم، وقد تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.