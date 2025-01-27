ماليزيا ترفض استقبال قوارب تقل طالبي اللجوء من الروهينجا خلال العام الجاري

رفضت السلطات في ماليزيا، استقبال العديد من القوارب التي تقل طالبي اللجوء من أقلية الروهينجا هذا العام؛ وذلك وسط مخاوف من المجتمعات المحلية التي تشعر بالقلق إزاء وجود مثل هذه السفن الأجنبية واستفادة من على متنها من خدمات وحقوق المواطنين.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الاثنين/ عن وكالة إنفاذ القانون البحري الماليزية قولها: إنه تم مؤخرا رفض استقبال قاربين يحملان نحو 300 من طالبي اللجوء وذلك بعد أن تم تزويدهم بالطعام والماء.

وبدوره.. قال وزير الداخلية الماليزي سيف الدين إسماعيل إن فرق إنفاذ القانون ترصد بشكل شبه يومي العديد من القوارب وهي تبحر في المياه الدولية.

وأضاف أن إحدى السفن رست مؤخرا في جزيرة "لانكاوي" وتم احتجاز من كان على متنها في مركز الهجرة وتتم معاملتهم على أسس إنسانية.

يشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص فروا من ولاية "راخين" في ميانمار على متن قوارب متهالكة في محاولة للوصول إلى ماليزيا في رحلة قد تستغرق ما يصل إلى إسبوعين ؛ وذلك بسبب ما تواجهه أقلية "الروهينجا" من اضطهاد في ميانمار.

