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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المنظمات الأهلية الفلسطينية: لم يتبق سوى 20 % فقط من مستشفيات غزة

مخيمات النازحين
مخيمات النازحين
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قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك فرق كاملة منتشرة على الأرض لمساعدة الأسر النازحة، مضيفًا: "نواجه تحديًا كبيرًا في شمال قطاع غزة لا سيما بعد تضرر المنازل وتدمير البنية التحتية".

وأوضح "الشوا" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: " نعمل على توفير خيام للنازحين في شمال القطاع ونواصل تقديم مزيد من المساعدات الغذائية"، متابعًا: " نعمل على توفير مستلزمات الإيواء والمواد الطبية اللازمة للنازحين".

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "20% من مستشفيات القطاع لا تزال تواصل تقديم خدماتها للفلسطينيين".

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