المنظمات الأهلية الفلسطينية: لم يتبق سوى 20 % فقط من مستشفيات غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك فرق كاملة منتشرة على الأرض لمساعدة الأسر النازحة، مضيفًا: "نواجه تحديًا كبيرًا في شمال قطاع غزة لا سيما بعد تضرر المنازل وتدمير البنية التحتية".

وأوضح "الشوا" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: " نعمل على توفير خيام للنازحين في شمال القطاع ونواصل تقديم مزيد من المساعدات الغذائية"، متابعًا: " نعمل على توفير مستلزمات الإيواء والمواد الطبية اللازمة للنازحين".

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "20% من مستشفيات القطاع لا تزال تواصل تقديم خدماتها للفلسطينيين".