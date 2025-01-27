رئيس شعبة الأدوية: تذليل العقبات أمام الصناعات الوطنية يشجع مناخ الاستثمار

قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الدواء المصرى يستحق الدعم الكامل حيث يضم نحو 17 ألف مستحضر دوائي تنتج عبر أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير ليصل الدواء لأكثر من 80 ألف صيدلية عن طريق 1500 مخزن وشركة لتوزيع الدواء فى جميع أنحاء الجمهورية حرصا على المريض المصرى .

وفى هذا السياق وجه الدكتور على عوف، الشكر للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على دعمه الكامل لتنمية الصناعات المختلفة لاسيما صناعة الدواء، والذى يبلغ حجم سوق الدواء المصرى 300 مليار جنية .

واستكمل الدكتور على عوف: جميع جهود الفريق كامل الوزير التى تستهدف دعم التنمية الصناعية فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها قطاع الدواء محل تقدير الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية الذى يقف خلف ويدعم الصناعة الوطنية التى تمثل عصب الإقتصاد المحلى



وقال: حرص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء على عقد اجتماع بشكل إسبوعى فى جميع المحافظات، يمثل طاقة نور وأمل للصناعة والمصنعين لمعالجة أى مشكلات تعيق المسار السليم للصناعة الوطنية

وقال: إن الصناعة المصرية كأى دولة يوجد تحديات تواجهها وتعمل الدولة على مواجهتها وحلها، مشددا على أن تكون أى قرارات تخص الصناعة الوطنية محل دراسة واهتمام قبل إصدارها حتى لا تنعكس سلبا على تنمية الصناعات وبالأخص التصدير الذى بمثل مصدرا هاما لتدفقات العملات الأجنبية والإستثمار الأجنى