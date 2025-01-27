ذكرى ميلاد هشام سليم.. الولد الشقي والمتألم من البداية للنهاية

تحل علينا اليوم الإثنين، 27 يناير، ذكرى ميلاد هشام سليم، الذي أثبت موهبته الفنية في أكثر من عمل فني ناجح ومؤثر، كان يمتلك القدرة على اختيار أدواره في كل مراحل عمره، دائمًا نراه طبيعيًا حقيقيًا دون تكلف أو تصنع لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.

الطبيب المعالج يكشف تفاصيل حالة الراحل هشام سليم

وأوضح الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بطب قصر العيني، أن الفنان الراحل هشام سليم كان يعاني من مرض سرطان الرئة بسبب التدخين، لكنه اكتشف المرض في مراحله الأخيرة.

وتابع: “الفنان هشام سليم تناول العلاجات الكيميائية والعلاجات المناعية، ولكنه كان ينتكس في تقدمه في العلاج وهذا طبيعى مع الإصابة بسرطان الرئة في المراحل المتقدمة من المرض”.

وأوضح عبد القادر: “إن كورونا جعلتنا نكتشف حالات كثيرة من سرطان الرئة في مراحله المبكرة وذلك بفضل الاشعة المقطعية التي كانت تطلب من مريض كورونا للتأكد من التشخيص، مشيرًا إلى أن التدخين هو من العوامل الأساسية وهو يصيب غير المدخنين أيضًا مثل التلوث البيئي”.

وأضاف: “أن الفنان هشام سليم كان يعالج من سرطان الرئة لمدة سنة كاملة، ولكن انتكس بعد العلاج لافتًا إلى أنه كان شخصية قمة في الأخلاق والذوق والاحترام، وكان شخصية عظيمة ومتعاون مع الأطباء وهيئة التمريض ويستجيب للأوامر الأطباء، وكان في آخر مكالمة له يشكرني ويشكر الفريق الطبي على علاجه”.

قصة نور هشام سليم الذي أجرى عملية تحول جنسي

كشف الراحل هشام سليم عن تفاصيل عملية التحول الجنسي التي أجرتها ابنته نورا قائلًا: “نورا أجرت عملية تحول جنسي وأصبحت ذكرا بعد أن كانت أنثى، مشددا على أنه لم يبد أن تعجب لأنه يلاحظ منذ ولادتها أن تكوينها لا يناسب كونها أنثى”.

وأضاف: “في يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة، وعايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حاولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن”.

علاقة هشام سليم بـ ابنه نور

جمعت علاقة صداقة قوية بين الراحل هشام سليم وابنه نور في يونيو 2020، خرج نجله بشكل مفاجيء وخرج عن صمته و سره الذي أخفاه منذ سنوات وذلك بعد انتحار صديقته سارة حجازي، ليعلن عن تحوله جنسيًا.

وقال في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي عبر فيسبوك: “اللي راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقى منافق، اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقى منافق، واللى هيجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك.. فين الإنسانية يا جماعة، اللى هيجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام”.

وتابع حديثه معلنا تحوله: “هقولكم حاجة أنا مكنش في خلل هرموني، ولا كان في حاجة، دا مكنش تصحيح، دا كان تحويل، فا انا قدام ربنا اللي عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود يأكلك”.

وأضاف: “هتقولوا عليا كدا لما اموت؟ عادي مش فارقلي، بس لو انت بتشرب وبتزني وبتحشش، أنا زي زي سارة حجازي، واللى مش راضي بيها مش راضي بيا، واللى مش راضي بيها مش عاوزوا عندي”.

واختتمت: “احنا بني ادمين يا جماعة، الجريمة بتاعتها ايه؟ انها بتحب البنات؟ انتو مش ملائكة علشان ترحموا الناس، فهموني أو فهموا نفسكم، أنا مش عارف انتو ليه بتدعموني ومش بتدعموا الناس التانية، انا مش فاهم ليه الدعم دا كله ليا، المثلية مش بمزاجنا وإحنا مش هنختار نتعذب”.