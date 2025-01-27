موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

يستعد فريق الجونة لملاقاة نادي الزمالك في مباراة تجمعهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويلتقي الفريقين في تمام الساعه الرابعة عصرا ، على استاد القاهرة الدولي .

واجتمع علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق، مع فريقه والجهاز الفني، وذلك لحسهم على محاولة استعادة روح الفريق والتغلب على منافسه خلال المباراة، وقام الفريق بعمل تدريبات بدنية مكثفة وذلك للاستعداد للمباراة.

وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق نحو 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.