بالفيديو.. الأرصاد: أجواء معتدلة نهارا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية شهدت منذ الأمس تساقط للأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، مشيرًا إلى الأمطار وصلت إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق وخاصة محافظة الإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحري.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن اليوم تقل شدة الأمطار بشكل كبير لتكون فرص الأمطار الموجودة كلها على السواحل الشمالية أو بعض محافظات الوجه البحري، موضحًا أن أمطار اليوم في مجملها خفيفة وغير مؤثرة على حركة الأنشطة اليومية للمواطنين.

وتابع، أن هناك شبورة مائية كثيفة على مناطق من محافظات: القاهرة والوجه البحري والدلتا والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، متوقعًا استمرارها على مدار الأيام المقبلة؛ بسبب الاستقرار في الطقس.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتدالًا في سرعات الرياح على مدار الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، مؤكدًا اعتدال حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن درجات الحرارة معتدلة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، قائلًا إن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 20 إلى 21 درجة، موضحًا أن الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، محذرًا من الفرق الكبير بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى.