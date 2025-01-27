مصرع 3 أشخاص في دهس سيارة نقل لأخرى ملاكي بالواحات البحرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل ثقيل تريلا وملاكي بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين دهس سيارة نقل ثقيل تريلا أخري ملاكي، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص مستقلي السيارة الملاكي وهم صاحب شركة وابنه وسائق، جرى نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.