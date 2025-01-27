وزير الخارجية الأردني: فلسطين للفلسطينيين.. ونرفض الكلام عن الوطن البديل

جدَّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، رفض المملكة أي حديث عن تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن الأردن سيستمر في التصدي له.

وقال الصفدي، في إحاطة أمام مجلس النواب: «كل الكلام عن الوطن البديل (للفلسطينيين)... مرفوض ولن نقبله وسنستمر في التصدي له».

وأضاف وزير الخارجية: «الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين، وحلُّ القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني».

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال، للصحفيين، أمس الأحد، إنه ينبغي على مصر والأردن استقبال مزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية في مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني، وتحويل معظم القطاع إلى أنقاض.