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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى

إفتتاح وحدة الغسيل
إفتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى الجديد
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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى بشرى سارة لأهالى مركز ومدينة دراو، أنه تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى الجديد، والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بطاقة 40 ماكينة بما يساهم فى خدمة 105 حالات مرضية لتلقى جلسات الغسيل الكلوى بها .

إفتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى الجديد

محافظ أسوان يكلف السكرتير المساعد للإطمئنان على منظومة التشغيل 

وأوضح محافظ أسوان، أنه بالتوازى مع ذلك جارى تحقيق الجاهزية الكاملة بالمستشفى فى كافة الأقسام والتخصصات لخدمة نحو 150 ألف نسمة، وذلك إنطلاقاً من اعتبار توفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى .

ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتكون بالجودة العالية ، وللإطمئنان على منظومة التشغيل وتقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة كلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بالمرور الميدانى على الأقسام المختلفة، ومن بينها قسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى دراو المركزى، وتم نقل تهانى محافظ أسوان للمترددين على المستشفى بمناسبة تشغيل القسم لتوفير الخدمات المتنوعة بجودة متميزة .

فيما أشار الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية إلي أنه بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة تم دعم قسم الغسيل الكلوى بأحدث التقنيات الطبية .

فيما أوضح الدكتور أحمد ربيع مدير مستشفى دراو بأن وحدة الغسيل الكلوى الجديدة تضم أقسام متعددة لتقدم الخدمة للمرضى المترددين عليها، ومنها سلبى الفيروسات الكبدية، وأيضاً مرضى الغسيل الكلوى مصابى فيرس سى وبى، لافتاً غلي أنه يضم قسم لمرضى الطوارىء وقسم غسيل كلوى للأطفال بقدرة إستيعابية تصل إلى 320 مريض .

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