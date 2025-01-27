إصابة 20 شخصا في تصادم سيارتين بالصف

أصيب 20 شخصاً بكدمات وسجحات متفرقة في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميني باص بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وأخرى ميني باص، ونتج عن الحادث إصابة 20 شخصا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.