اختل توازنه.. مصرع طفل سقط من الطابق الرابع خلال لهوه بالطالبية

لقي طفل 3 سنوات مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع خلال لهوه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه خلال لهو طفل 3 سنوات بشرفة الشقة محل سكنهم بالطابق الرابع اختل توازنه وسقط متوفيا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.