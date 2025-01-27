وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 2023

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 2023.

وأضاف "كاتس" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين: "سنواصل تطبيق وقف إطلاق النار بشكل حازم في الشمال والجنوب".

وبدأ تحرك آلاف الفلسطينيين العائدين إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة، منذ صباح اليوم الإثنين، سيرًا على الأقدام عبر طريق شارع الرشيد نحو شمال قطاع غزة، فيما تحركت المركبات عبر شارع صلاح الدين.

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد، 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.