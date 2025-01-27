ضمن مبادرة بداية.. نشاط مكثف لمديريات العمل بـ 10محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المباردة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أبرز الأنشطة التي نظمتها مديريات العمل:-

1- مديرية العمل بالقاهرة

تسوية ودية لأحد العمال وحصوله على مستحقاته

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عملية تسوية وديّة بمكتب علاقات العمل ١٥ مايو والتبين والمعادي، مع مدرسة رواد المستقبل،دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تقديم العامل حسام الدين جمال عبد الوهاب بشكوى للمطالبة بحقوقه المالية، حيث أسفرت المفاوضات عن حصوله على مستحقاته المالية ومكافأة الامتحانات ونصف شهر عمل ومسوغات التعيين.وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وتطبيق أحكام القانون، مؤكداً على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.أجريت المفاوضات بحضور مي أحمد مدير مكتب العلاقات و دينا محمد إبراهيم مفتش المكتب.

2- الأسكندرية

التسجيل أون لاين ...

دورات تدريبية للشباب على مهن حرفية بالمجان

أعلنت مديرية عمل الإسكندرية عن بدء التسجيل الإلكتروني للدفعة الأولى من الدورات التدريبية التي تنظمها المديرية في المراكز المهنية التابعة لها، حيث يتم تنفيذ دورات في تخصصات (لحام، حاسب آلي، خياطة وتفصيل) بمركز تدريب مهني محرم بك، ودورات في تخصصات (خراطة - كهرباء تركيبات - خياطة وتفصيل) بمركز تدريب مهني شرق على إلى جانب دورات في تخصصات (ستائر ومفروشات - كوافير حريمي ) بمركز تدريب الحضرة ودورات في تخصص (التفصيل والخياطة) بمركز تدريب مهني الهانوفيل. وأشار المهندس محمد كمال وكيل المديرية إلى أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاَ للبرتوكول المبرم بين مديرية العمل بالإسكندرية ومؤسسة سواقي الخير للتدريب والتطوير وتنمية المجتمع، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة العمل وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مجال تشغيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية لهم وتمكينهم اقتصاديا.وأضاف وكيل المديرية أن التدريب سيتم خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً إلى 1 ظهراً، على مدار 5 أيام في الأسبوع لمدة شهر، حيث سيحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من الطرفين، ويمكن التسجيل بالتوجه إلى مقر المديرية الكائنة خلف نقابة الأطباء سموحة أو عن طريق الرابط التالي : https://forms.gle/7aEJwkdstj7rszGBA

3- مديرية العمل بالجيزة

ندوة توعوية لعمال شركة فورتشن بروموسفن

نظم مكتب عمل وسط الجيزة ندوة توعوية تحت عنوان " تشغيل الأطفال ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال " في ظل قانون العمل المصري 12 لسنة 2003، وذلك بمقر شركة فورتشن بروموسفن بحضور 20 عامل من العاملين بالشركة، وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية، ألقى الندوة الدكتور إيهاب النجار و هناء أحمد مفتشي مكتب العمل بالمنطقة.

4- مديرية العمل بالقليوبية

ندوة تثقيفية بعنوان "سلامتك تهمنا " بالادارة الصحية بشبين القناطر

عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة توعوية تحت عنوان "سلامتك تهمنا" بالإدارة الصحية بشبين القناطر ، بحضور 12 موظف من العاملين بالإدارة، وذلك في إطار مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات وللتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن.وأوضح فوزي صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية، أن الندوة تضمنت عدداً من المحاور وهي (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، إلى جانب تحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل ومسببات حوادثها، الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء، فضلاً عن عرض نماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الشركة). حاضر بالندوة حنان سلامة مفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية بشبين القناطر بحضور الدكتورة إيمان علوش مديرة الإدارة الصحية، والدكتورة نهال الصواف مسؤولة السلامة والصحة المهنية بالإدارة الصحية.

5- مديرية العمل بالإسماعيلية

توفير ١٠ فرص عمل جديدة للمكفوفين

أعلنت مديرية العمل بالإسماعيلية عن توفير ١٠ عقود عمل جديدة للمكفوفين من خريجي مدرسة النور للمكفوفين، وذلك عقب زيارة تفقدية قامت بها المديرية سابقاً في إطار سعي الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.وقد استقبل حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية المكفوفين المستفيدين من هذه الفرصة، وذلك لاستكمال الأوراق اللازمة لتسليمهم عقود العمل، مؤكداً على اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم وتوفير فرص وبيئة عمل لائقة لهم، تطبيقاً للقرار رقم 10 لسنة 2018 ، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوي الهمم.

6- مديرية العمل بالمنوفية

ندوة توعية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي

عقد مكتب السلامة والصحة المهنية بأشمون التابع لمديرية العمل بالمنوفية ندوة توعوية لعدد ٢٠ عامل من العاملين بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأشمون، وذلك في تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بالتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر والتعامل مع الإصابات.وقال عماد سعيد مدير المديرية، أن الندوة حاضر فيها الكيميائية فريال سعيد المفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية بأشمون، والتي أوضحت وسائل الوقاية الشخصية وأهميتها والاستخدام الأمثل لها بالإضافة إلى ضرورة استخدام أجهزة القياس قبل البدء في أي أعمال بالمحطة أو خارجها..

7- مديرية العمل بالوادي الجديد

استمرار حصر العمالة غير المنتظمة

قامت مديرية عمل الوادي الجديد بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية، لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية. وأكد أحمد طليب مدير عام المديرية أن عمليات الحصر وتحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مستمرة بشكل دوري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بهدف حماية تلك الفئة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامج الدولة في حياة كريمة لجميع المصريين.

8- مديرية العمل بالجيزة..

ندوة توعوية لعمال محطة مياه إمبابة ..

عقدت مديرية العمل بالجيزة ندوة توعيه، وذلك بمقر محطة مياه إمبابة، شارك فيها عدد من العاملين بالمحطة، لتوعيتهم بالحقوق والواجبات في العمل وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ...حاضرت فيها الفيزيائية درية حسن مفتش تصاريح العمل وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، بأهمية عقد ندوات لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بأهمية تطبيق ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشأت.

9- مديرية العمل بالقليوبية..

ندوة حول التفاوض وعلاقة قانون العمل بقانون الاتجار بالبشر

عقدت مديرية عمل القليوبية ندوة بعنوان الحوار الاجتماعى والتفاوض وعلاقة قانون العمل بقانون الاتجار بالبشر"، وذلك بنادي العبور الرياضي بحضور ممثلي عدد 16 شركة وعدد 29 من الموارد البشرية بالشركات، وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية، أن الندوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بالاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم وتكثيف التوعية والندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة إلى جانب تعزيز حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، حاضر في الندوة سيد أحمد مدير مكتب العمل بالعبور ، بحضور سوزان فوزي مديرة منطقة الخانكة و عبود طه مفتش العمل بالعبور .

10- مديرية العمل بالإسماعيلية ..

الإسماعيلية تختم البرنامج التدريبي المكثف لصيانة المحمول بالوحدة المتنقلة..

اختتمت مديرية العمل بالإسماعيلية البرنامج التدريبي المكثف في مجال صيانة الهواتف المحمولة بالوحدة التدريبية المتنقلة، حيث تم تدريب ٢٥ شاب من أبناء المحافظة على أحدث التقنيات المستخدمة في صيانة الهواتف المحمولة، من الناحية النظرية والعملية، كما تم تزويد المتدربين بالمعرفة اللازمة حول مكونات الهاتف وكيفية تشخيصه وإصلاح الأعطال الشائعة في خطوة مهمة لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وأوضح حسن رداد مدير المديرية أن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة شهر كامل، يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بتزويد الشباب بمهارات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل فضلا عن رفع مستوى الكفاءات المحلية في مجال صيانة الأجهزة الإلكترونية وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة للكوادر المدربة في مجال صيانة الهواتف المحمولة والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة.

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