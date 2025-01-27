ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين 27 يناير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 30,044.96 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.12%، وصولًا إلى مستوى 3,200.79 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.3%، وصولًا إلى 8,552.84 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 11,702.12 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 37,367.36 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.04%، مسجلًا 13,216.31 نقطة، كما أرتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.17%، وصولًا إلى 6,792.21 نقطة.