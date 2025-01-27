جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في الملتقى الدولي للتعليم "إديوجيت 2025"

تشارك جامعة مصر للمعلوماتية في الدورة السادسة عشر للملتقي الدولي للتعليم "اديوجيت"، والذي سيقام بالقاهرة في الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري.

ويسلط الملتقي في دورته لهذا العام الضوء على الاتجاهات الدولية الحديثة في مجال التعليم العالي، حيث يجمع عدد كبير من المتخصصين من مختلف انحاء العالم. كما يقام على هامش الملتقى معرضًا يضم 100 جامعة عربية ودولية، بالإضافة إلى الجهات الدولية والتي تتنافس في عرض خدماتها امام الطلاب المصريين وغير المصريين حيث يحظى الملتقي والمعرض باهتمام كبير من اسر وطلاب المرحلة الثانوية في مصر والمنطقة العربية.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية حرص الجامعة على المشاركة بهذا الملتقي والمعرض الدولي المهم والذي يتيح للجامعة مشاركة الحضور بالتطور المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي، وهي المهمة التي نوليها اهتمام خاص ولذا حرصنا في جامعة مصر للمعلوماتية على عقد العديد من اتفاقيات الشراكة مع أبرز الجامعات المرموقة ذات التصنيف العالمي، فضلا عن تمتعنا بعلاقات وطيدة مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتي تتيح لطلابنا تدريب عملي اثناء الدراسة. لافته إلى أن الجامعة تعمل بمنظومة تحفز الطلاب وتمكنهم من التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم وتراكم خبراتهم العلمية والبحثية وتعزيز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والخارجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتخريج أجيال من المبدعين ورواد الأعمال لإثراء قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأضافت أن جامعة مصر للمعلوماتية ستعرض خلال الملتقى والمعرض جميع البرامج التي تقدمها كلياتها الأربع وهي: "هندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم"، إلى جانب ما تتمتع به الجامعة من إمكانيات ومقومات بحثية، مع التعريف بالبرامج الدراسية المختلفة، ومنح التفوق الدراسي والرياضي التي قد تصل إلى الإعفاء بنسبة ١٠٠٪ من المصروفات، والشراكات التي عقدناها مع الجامعات الأمريكية والكندية، والشهادات التي تمنحها تلك الشراكات من خلال استكمال الدراسة سنة بجامعات "بردو" و"مينيسوتا" الامريكية و" أوتاوا " الكندية بالإضافة الي الشهادات المصرية لكلياتنا الأربع التابعة للجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية نجحت في جذب ٩٩ طالب من أوائل الثانوية العامة على مدار الثلاثة سنوات الماضية، كما حقق ٢٣ من طلاب الجامعة التحقوا بجامعة "بردو" و7 بجامعة "مينيسوتا" امتياز بجميع المواد الدراسية المقدمة من الجامعات الشريكة و٣ طلاب في جامعة "أوتاوا" أيضا حققوا نتائج ممتازة

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