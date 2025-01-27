الأمن يفض مشاجرة داخل إحدي الجامعات بـ 6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من فض مشاجرة بين عدد من الأشخاص متنازعين علي مباني تحت الإنشاء داخل احدي الجامعات بمدينة 6 أكتوبر.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود حالة تعدٍ داخل الحرم الجامعي.

على الفور، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول، مدرس بالجامعة ورئيس مجلس إدارة شركة دار التربية، طرف ثان، اثنين محامين.

خلاف على المباني



وفقًا للتحريات الأولية، دارت المشاجرة بسبب نزاع حول ملكية وإدارة مبانٍ تحت الإنشاء تابعة لشركة دار التربية التعليمية، والتي تقع بجوار الجامعة، وتمكنت القوات من فض المشاجرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.