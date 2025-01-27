الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة

استجابت الحماية المدنية بالقاهرة فى لفتة إنسانية، لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وجاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة لنقل سيدة "مسنة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل مريضة وغير قادرة على الحركة، للمستشفى لتلقى العلاج.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.