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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة

لإستغاثة سيدة مريضة
لإستغاثة سيدة مريضة
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استجابت الحماية المدنية بالقاهرة فى لفتة إنسانية، لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج. 

وجاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة لنقل سيدة "مسنة"  مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل مريضة وغير قادرة على الحركة، للمستشفى لتلقى العلاج.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة لنقل سيدة مسنة مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل لإستغاثة سيدة مريضة