الأمن يكشف حقيقة التعدى على طفل رضيع بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن الإدعاء بقيام إحدى السيدات بالتعدى على طفل رضيع بالإسكندرية وضبط مرتكبة الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام إحدى السيدات "متسولة" بالتعدى على طفل رضيع بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة) ، وأفادت بأن الطفل الرضيع نجلها (سن 11 شهر) وأنها تقوم بإستجداء المارة للتحصل منهم على مبالغ مالية ، وأضافت أنها كانت تقوم بتبديل ملابس نجلها المذكور بجانب الطريق بالمنطقة محل الشكوى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.