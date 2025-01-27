ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة التعدى على طفل رضيع بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن الإدعاء بقيام إحدى السيدات بالتعدى على طفل رضيع بالإسكندرية وضبط مرتكبة الواقعة 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام إحدى السيدات "متسولة" بالتعدى على طفل رضيع بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة) ، وأفادت بأن الطفل الرضيع نجلها (سن 11 شهر) وأنها تقوم بإستجداء المارة للتحصل منهم على مبالغ مالية ، وأضافت أنها كانت تقوم بتبديل ملابس نجلها المذكور بجانب الطريق بالمنطقة محل الشكوى. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالإسكندرية طفل رضيع بالتعدى وزارة الداخلية