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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الأردني: الكلام عن الوطن البديل "مرفوض".. وموقفنا ثابت من تهجير الفلسطينيين

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن كل الكلام عن الوطن البديل مرفوض ولن نقبله وسنستمر في التصدي له بكل إمكاناتنا، مضيفًا: "مستمرون بقيادة جهود لا تنقطع لإيصال المساعدات إلى غزة".

وأوضح "الصفدي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "ندعم لبنان وأمنه وسيادته واستعادة مؤسساته دورها الفاعل"، متابعًا: "الملك عبد الله أكد أكثر من مرة أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وحل القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني".

وأكد وزير الخارجية الأردني: "موقفنا ثابت ضد تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

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