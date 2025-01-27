وزير الخارجية الأردني: الكلام عن الوطن البديل "مرفوض".. وموقفنا ثابت من تهجير الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن كل الكلام عن الوطن البديل مرفوض ولن نقبله وسنستمر في التصدي له بكل إمكاناتنا، مضيفًا: "مستمرون بقيادة جهود لا تنقطع لإيصال المساعدات إلى غزة".

وأوضح "الصفدي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "ندعم لبنان وأمنه وسيادته واستعادة مؤسساته دورها الفاعل"، متابعًا: "الملك عبد الله أكد أكثر من مرة أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وحل القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني".

وأكد وزير الخارجية الأردني: "موقفنا ثابت ضد تهجير الفلسطينيين من أرضهم".